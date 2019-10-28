Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

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News.ru10:10

Котировки «Норникеля» резко выросли на новостях из Индонезии

Finam.Ru06:51
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар

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Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
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РБК 07:47
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Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
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Об автобус на «Нарве» разбилась развозка рабочих из Усть-Луги

В компании изданию подтвердили факт аварии и уточнили, что автомобиль развозил рабочих предприятия в порту «Усть-Луга».
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

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Intel представила процессоры Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
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Сбербанк запустил переводы по всему миру

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На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти.
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СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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