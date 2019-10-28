Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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«Норникель», «Магнит», «Акрон»: за какими котировками следить сегодня

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Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти

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Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

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Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
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По данным Роспотребнадзора, от гриппа привились 43,4 миллиона россиян – это 30% от населения страны.
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В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
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Япония выступила против военных учений США на юге страны

На юге Японии сосредоточены почти 70 процентов военных объектов США, напоминает ТАСС.
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FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO в Гонконге

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует провести публичное размещение акций (IPO) в Гонконге.
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Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
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В России расширили перечень запрещённой для детей информации

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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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