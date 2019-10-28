Экономика
Коммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Технологии
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
Единоборства
Нурмагомедов-старший дал Кокляеву советы перед боем с Емельяненко
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Футбол
Гол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков признан автором самого лучшего гола в РПЛ в октябре.
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Здоровье
От гриппа привились 30% россиян
По данным Роспотребнадзора, от гриппа привились 43,4 миллиона россиян – это 30% от населения страны.
Происшествия
Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям
В Москве полиция задержала мошенников, которые на протяжении десяти лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Автоспорт
Квят не согласился со штрафом за аварию с Нико Хюлькенбергом
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не согласился со штрафом, к которому его приговорили за ДТП с Нико Хюлькенбергом на финише в гонке Гран-при Мексики.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Армия и оружие
Япония выступила против военных учений США на юге страны
На юге Японии сосредоточены почти 70 процентов военных объектов США, напоминает ТАСС.
Технологии
FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO в Гонконге
Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует провести публичное размещение акций (IPO) в Гонконге.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Общество
В России расширили перечень запрещённой для детей информации
Согласно поправкам к запрещенной для распространения среди детей информации теперь относятся сведения, "содержащие изображение или описание сексуального насилия".
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отправил на пересмотр постановление суда, которое признало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Общество
«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР
Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым.