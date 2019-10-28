Экономика
Коммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Политика
Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет
Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
Lenta.ru 14:01
Общество
Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники
На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.
Вести Подмосковья 13:30
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.
Российская газета 13:47
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Политика
Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции запуск комитета по Сирии
Россия, Иран и Турция выступают за территориальную целостность и суверенитет Сирии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.
РЕН ТВ 15:59
Космос
Скончался академик Николай Анфимов
Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:30
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Футбол
Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР
РИА Новости 15:31
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Наука
Аспирин, нурофен и статины снижают симптомы депрессий
Обезболивающие, статины и рыбий жир могут помочь вылечить депрессию или уменьшить её симптомы.
MedikForum.ru 05:45
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес
Улыбающаяся Заворотнюк прогулялась по улице
Анна дает понять, что у нее все хорошо – прекрасное настроение девушки видно на фото, опубликованных в Instagram.
Утро.ru 05:36
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru 14:14
Происшествия
Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика
Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 09:17
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года
Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Матч ТВ вчера в 08:48
Авто
Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня вчера в 04:46
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Политика
Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста
Украина.ру 10:35
Экономика
Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.
Газета.Ru вчера в 00:33
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47