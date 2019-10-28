«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

Происшествия В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.

Политика Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.

Общество Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.

Политика МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Политика Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции запуск комитета по Сирии Россия, Иран и Турция выступают за территориальную целостность и суверенитет Сирии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

Космос Скончался академик Николай Анфимов Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.

Экономика Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.

Экономика Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в каннибализме Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Наука Аспирин, нурофен и статины снижают симптомы депрессий Обезболивающие, статины и рыбий жир могут помочь вылечить депрессию или уменьшить её симптомы.

Шоу-бизнес Улыбающаяся Заворотнюк прогулялась по улице Анна дает понять, что у нее все хорошо – прекрасное настроение девушки видно на фото, опубликованных в Instagram.

Киберспорт В Steam появятся игры Electronic Arts Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.

Происшествия Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".

Армия и оружие Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.

Киберспорт Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.

Авто Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Общество Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Экономика Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.

Религия ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).