Экономика
Коммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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Экономика
В Волгоградской области вторичное жилье подорожало на 2,4%
По данным Волгоградстата, за девять месяцев 2019 года стоимость квартир в новостройках в среднем увеличилась на 1%. Квартиры на вторичном рынке подорожали на 2,4%.
Волгоградская правда 12:02
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Происшествия
Мужчина открыл огонь у французской мечети
Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
URA.Ru 10:38
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM 06:20
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Политика
В Башкирии определена структура правительства республики
По сообщению пресс-службы, глава Башкирии Радий Хабиров возглавит правительство республики.
REGNUM 01:53
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
RT на русском 12:12
Футбол
«Реал» не намерен покупать игроков зимой
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что его команда не будет покупать футболистов этой зимой, говорится в сообщении АS.
ProstoProSport 08:45
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Общество
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
ФАН 25 октября в 09:38
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-м году жизни.
Известия вчера в 19:39
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Вечерний курьер 04:07
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
ТК Звезда вчера в 16:38
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Кино
Перезапуском «Пиратов Карибского моря» займется создатель «Чернобыля»
Боссы Walt Disney наняли сценариста и продюсера нашумевшего мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейга Мазина для работы над сюжетом перезапуска франшизы «Пираты Карибского моря».
Киноафиша России 00:01
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.
CarsWeek.ru 05:32
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Происшествия
В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения
Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.
Газета.Ru 11:59
Теннис
Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на итоговом турнире WTA
Во вторник, 29 октября, на турнире с призовым фондом 14 млн долларов будут сыграны два матча в Красной группе, где лидируют японка Наоми Осака и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.
Вести.Ru 11:50
Экономика
Россия может отложить принятие новых стандартов судового топлива
Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 13:54
Происшествия
12-летний мальчик жестоко убил свою мать на глазах у брата
Мальчик доставал с помощью подручных средств жизненно важные органы матери.В настоящее время с подростком работают психологи, которые пытаются установить, по какой причине он лишил жизни свою родственницу.В квартире в полупьяном и шоковом состоянии на момент прибытия полицейских находился отец детей.
PROkhab.ru вчера в 04:11