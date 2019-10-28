Экономика
Коммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 17:36, Вашингтон
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Культура
В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ «Терминатора»
Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
РИА Новости 03:41
Происшествия
Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро вчера в 00:48
Экономика
Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Шоу-бизнес
Фото крещения правнучки Алисы Фрейндлих растрогало фанатов
Внучка Алисы Фрейндлих 25-летняя Анна Тарасова опубликовала в Instagram фото с крещения маленькой дочки.
Пятый канал вчера в 16:59
Футбол
Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Петербургский дневник 06:20
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Политика
Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными.
Известия 17:09
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
РБК 16:38
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM 10:03
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
РИА Новости 07:53
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота
Ореанда-Новости вчера в 18:18
Гаджеты
Apple выпустила новые AirPods Pro
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2. Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по «начинке» будет близко к iPhone 11.
Gazeta.SPb вчера в 19:01