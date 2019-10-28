Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
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