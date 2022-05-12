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«Норникель» получил разрешение сохранить программу депозитарных расписок

"Норильский никель" получил разрешение от правительства РФ сохранить программу американских депозитарных расписок (АДР).
ТАСС
О направлении ходатайства в правкомиссию ранее сообщили несколько крупных эмитентов с иностранным листингом, но положительное решение властей "Норникель" раскрыл первым.
Финмаркет
Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.
Финмаркет
"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля".
Финмаркет

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«Норникель» получил разрешение сохранить программу депозитарных расписок
ТАССвчера в 08:57
Правительство разрешило «Норникелю» сохранить листинг на лондонской бирже
T24вчера в 08:09
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже
РБКвчера в 08:47
«Норникель» первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом
Интерфаксвчера в 08:16
«Норникель» сохранит программу депозитарных расписок до 28 апреля 2023 года
Finam.Ruвчера в 08:13
«Норникель» получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской фондовой бирже
Expert.ruвчера в 08:51
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки США
Smotrim.ruвчера в 07:57

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