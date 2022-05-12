ТАСС«Норникель» получил разрешение сохранить программу депозитарных расписок"Норильский никель" получил разрешение от правительства РФ сохранить программу американских депозитарных расписок (АДР).ТАССО направлении ходатайства в правкомиссию ранее сообщили несколько крупных эмитентов с иностранным листингом, но положительное решение властей "Норникель" раскрыл первым.ФинмаркетКазначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.Финмаркет"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля".ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Норникель» получил разрешение сохранить программу депозитарных расписокТАСС08:57Правительство разрешило «Норникелю» сохранить листинг на лондонской биржеT2408:09«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской биржеРБК08:47«Норникель» первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежомИнтерфакс08:16«Норникель» сохранит программу депозитарных расписок до 28 апреля 2023 годаFinam.Ru08:13«Норникель» получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской фондовой биржеExpert.ru08:51«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки СШАSmotrim.ru07:57Показать ещёОценить23Поделиться