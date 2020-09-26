«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение ущерба в Норильске
Глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о расходах компании на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По словам Потанина, «Норникель» выполнит свое обещание максимально устранить последствия аварии и уже потратил порядка 11,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
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Коммерсантъвчера в 14:56