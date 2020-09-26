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«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение ущерба в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о расходах компании на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По словам Потанина, «Норникель» выполнит свое обещание максимально устранить последствия аварии и уже потратил порядка 11,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
News.ruвчера в 10:50
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Потанин считает необходимым пересмотреть коэффициент начисления штрафа для компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Эхо Москвы23:11
РБК

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РБКвчера в 12:00
Коммерсантъ

Потанин назвал несправедливым размер штрафа «Норникелю» за ЧП под Норильском

Коммерсантъвчера в 14:56
Вести.Ru

Владимир Потанин: забота об экологии все больше выходит на первый план

Вести.Ruвчера в 16:11
Известия

Потанин рассказал о причинах аварии на ТЭЦ в Норильске

Известиявчера в 10:54
RT на русском

«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

RT на русскомвчера в 11:40
ТАСС

«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение последствий аварии в Норильске

ТАССвчера в 11:25

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота
Вечерний курьер05:35
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В Армении заявили о готовности применить истребители Су-30СМ

Один из журналистов задал представителю Минобороны Армении вопрос о готовности применить многоцелевые истребители Су-30СМ. Ованнисян ответил, что вооружённые силы Армении контролируют ситуацию, однако «при необходимости готовы применить все виды вооружения».
REGNUM06:05
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Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары

Армия обороны Нагорного Карабаха в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника на линии соприкосновения войск, азербайджанская сторона несёт тяжёлые потери.
Евразия Daily05:27
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Российский препарат от COVID-19 создали за четыре месяца — разработчик

Для изготовления отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» была создана полностью своя технология, заявила руководитель лаборатории, разработавшей лекарство, производственного комплекса «Биохимик» Елена Маскаева, 27 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна04:29
8

Дональд Трамп представил кандидатуру на пост судьи Верховного суда США

Ранее сообщалось, что 18 сентября скончалась старейшая судья американского Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая была второй женщиной-судьей в истории высшей судебной инстанции США.
ИА Красная Весна18:45
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о погибших и раненых при обстрелах

Ракетно-артиллерийский огонь со стороны Вооруженных сил Азербайджана привел к жертвам и раненым среди гражданского населения, сообщил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.
Политическая Экспертиза03:08
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