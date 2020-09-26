Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Норникель» потратил на ликвидацию ЧП под Норильском 11,5 млрд рублей

Ранее компания оценивала ущерб от аварии примерно в 10 млрд руб. Предприниматель также сообщил, что после ЧП будет проверено более 600 объектов.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
News.ruвчера в 10:50
Подробнее о событии
РЕН ТВ

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РЕН ТВвчера в 10:57
Коммерсантъ

Потанин назвал несправедливым размер штрафа «Норникелю» за ЧП под Норильском

Коммерсантъвчера в 14:56
РБК

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РБКвчера в 12:00
Вести.Ru

Владимир Потанин: забота об экологии все больше выходит на первый план

Вести.Ruвчера в 16:11
Известия

Потанин рассказал о причинах аварии на ТЭЦ в Норильске

Известиявчера в 10:54
RT на русском

«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

RT на русскомвчера в 11:40
ТАСС

«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение последствий аварии в Норильске

ТАССвчера в 11:25

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим.
Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
РИА Новостивчера в 16:37
185

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
2

«Интер» вырвал победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

Миланский "Интер" одержал победу над флорентийской "Фиорентиной" в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Милане на "Джузеппе Меацца", завершилась с счётом 4:3 в пользу хозяев поля.
RT на русскомвчера в 16:45

Team Secret выиграла OGA Dota PIT Season 3

Завершился OGA Dota PIT Season 3, по итогам гранд-финального матча победу на турнире одержал коллектив Клемента Иванова - Puppey.В гранд-финале европейская команда встречалась против VP.Prodigy, где уверенно на трех картах одержала победу со счетом 3:0.Команда Клемента заработала 70,8 тысяч долларов за победу.
Vprognoze.ruвчера в 16:21
2

В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Замана24 сентября в 02:31
63

В «Уфе» не рассматривают увольнение Евсеева после разгрома от «Зенита»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера команды Вадима Евсеева после разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура РПЛ.
Metaratingsвчера в 13:01