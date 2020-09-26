«Норникель» потратил на ликвидацию ЧП под Норильском 11,5 млрд рублей
Ранее компания оценивала ущерб от аварии примерно в 10 млрд руб. Предприниматель также сообщил, что после ЧП будет проверено более 600 объектов.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
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Коммерсантъвчера в 14:56