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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Норникель» потратил на ликвидацию ЧП под Норильском 11,5 млрд рублей

Ранее компания оценивала ущерб от аварии примерно в 10 млрд руб. Предприниматель также сообщил, что после ЧП будет проверено более 600 объектов.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
News.ruвчера в 10:50
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Вести.Ru

Владимир Потанин: забота об экологии все больше выходит на первый план

Вести.Ruвчера в 16:11
Коммерсантъ

Потанин назвал несправедливым размер штрафа «Норникелю» за ЧП под Норильском

Коммерсантъвчера в 14:56
RT на русском

«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

RT на русскомвчера в 11:40
РЕН ТВ

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РЕН ТВвчера в 10:57
Известия

Потанин рассказал о причинах аварии на ТЭЦ в Норильске

Известиявчера в 10:54
РБК

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РБКвчера в 12:00
ТАСС

«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение последствий аварии в Норильске

ТАССвчера в 11:25

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Глава белорусского МИДа обвинил западные страны в попытках «навязать цветную революцию» и «ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад».
Коммерсантъ19:32

Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Avia.pro18:29
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
18

Японцы высказались против освоения Курил Россией

Японцы отмечают, что «резкое ускорение «россиизации» северных территорий» символично происходит после отставки премьер-министра Синдзо Абэ, который ранее обещал лично поставить точку в вопросе о принадлежности Курил.
Evo-rus.comвчера в 02:39
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Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.
REGNUMвчера в 15:44