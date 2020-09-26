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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Норникель» потратил на ликвидацию ЧП под Норильском 11,5 млрд рублей

Ранее компания оценивала ущерб от аварии примерно в 10 млрд руб. Предприниматель также сообщил, что после ЧП будет проверено более 600 объектов.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
News.ruвчера в 10:50
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Вести.Ru

Владимир Потанин: забота об экологии все больше выходит на первый план

Вести.Ruвчера в 16:11
Коммерсантъ

Потанин назвал несправедливым размер штрафа «Норникелю» за ЧП под Норильском

Коммерсантъвчера в 14:56
ТАСС

«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение последствий аварии в Норильске

ТАССвчера в 11:25
РЕН ТВ

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РЕН ТВвчера в 10:57
Известия

Потанин рассказал о причинах аварии на ТЭЦ в Норильске

Известиявчера в 10:54
RT на русском

«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

RT на русскомвчера в 11:40
РБК

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РБКвчера в 12:00

Число погибших при крушении Ан-26 ВВС Украины возросло до 20 человек

Харьков, Украина, 25 сентября 2020, 22:10 — REGNUM Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом увеличилось до 20 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в МВД Украины.
REGNUM25 сентября в 15:10
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В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфаксвчера в 13:09
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