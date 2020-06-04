Повлияло на фондовый рынок РФ и общемировое давление на рынки, вызванное новым витком разгорающейся торговой войны, которую развязали США против Китая, и очередной санкционной инициативой американских законодателей против «Северного потока — 2». В результате падения российского рынка, по итогам торгов курс доллара вырос до ₽69,31.

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,5K

Политика Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области провел экспертизу видеозаписи выступления схиигумена Сергия (Романова), который отрицал существование пандемии коронавируса.

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 42

Транспорт В России могут ввести онлайн-тахографы В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы. 53

Происшествия На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии. 52

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 353

Общество Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса. 1,4K

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,4K

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров. 17

Политика Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico. 5

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 130