Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна«Норникель» потянул вниз российский фондовый рынок

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Повлияло на фондовый рынок РФ и общемировое давление на рынки, вызванное новым витком разгорающейся торговой войны, которую развязали США против Китая, и очередной санкционной инициативой американских законодателей против «Северного потока — 2». В результате падения российского рынка, по итогам торгов курс доллара вырос до ₽69,31.
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«Норникель» потянул вниз российский фондовый рынок

ИА Красная Веснавчера в 15:34

Российский рынок акций закрылся снижением индексов на негативном новостном фоне

ТАССвчера в 13:30

Итоги четверга, 4 июня: «Норникель» внес наибольший вклад в снижение индекса МосБиржи

Finam.Ruвчера в 12:50

Российские акции после трёх дней роста упали на 3,4% по РТС

ПРАЙМвчера в 13:26

Рынок акций РФ утром просел к 2800п по индексу МосБиржи, лидирует в снижении Норникель из-за аварии на ТЭЦ

Финмаркетвчера в 07:07

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфаксвчера в 03:39
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В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня

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РБК 02:07
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В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Госдеп считает, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Вести.Ru 02:06
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
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Происшествия

На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело

Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии.
Телеканал RTVI вчера в 15:35
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
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Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

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ТАСС вчера в 06:39
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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе

Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru 03 июня в 03:57
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

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На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В проповеди духовника Поклонской нашли признаки экстремизма

ИА Красная Весна вчера в 10:57
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Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК вчера в 17:00
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В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
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Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде

Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
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В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
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Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

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Костромичи завтра увидят лунное затмение

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Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений

Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений с целью снижения риска распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства.
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