Финансы
ИА Красная Весна«Норникель» потянул вниз российский фондовый рынок
Повлияло на фондовый рынок РФ и общемировое давление на рынки, вызванное новым витком разгорающейся торговой войны, которую развязали США против Китая, и очередной санкционной инициативой американских законодателей против «Северного потока — 2». В результате падения российского рынка, по итогам торгов курс доллара вырос до ₽69,31.
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Общество
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru вчера в 02:48
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Россия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ
США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
РИА Новости вчера в 19:31
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Как сообщили в пресс-службе hh.ru, самые привлекательные зарплаты в Северной столице предлагаются главе производственного предприятия — его зарплата составляет около 400 тысяч рублей в месяц.
Gazeta.SPb вчера в 08:55
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 03 июня в 08:47
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Найдено решение по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске
Общественная служба новостей вчера в 02:55
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС вчера в 06:39
Происшествия
Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере
Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки.
Российская газета вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
Дело возбуждено в отношении чиновницы мэрии Томска за снос деревьев
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска; чиновницу обвиняют в санкционировании сноса деревьев в интересах компании "Зонд-Реклама", сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК.
РИА Томск вчера в 23:34
Футбол
«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 02:57
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия вчера в 13:27
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Сотрудники стартапа Revolut пожаловались на угрозы увольнением
Несколько сотрудников базирующегося в Лондоне финтех-стартапа с русскими корнями Revolut были вынуждены согласиться на снижение зарплаты или покинуть из компании по собственному желанию.
Компания 00:14
Наука
Вторая группа крови названа самой незащищенной от коронавируса
Китайские ученые в ходе исследований заметили, что представители 2-й группы крови наиболее часто болеют коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 01:51
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Общество
В проповедях «духовника Поклонской» усмотрели признаки экстремизма
Екатеринбург, 4 июня 2020, 17:59 — REGNUM Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия (Романова) признаки административного правонарушения.
REGNUM вчера в 10:59