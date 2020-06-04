Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна«Норникель» потянул вниз российский фондовый рынок

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Повлияло на фондовый рынок РФ и общемировое давление на рынки, вызванное новым витком разгорающейся торговой войны, которую развязали США против Китая, и очередной санкционной инициативой американских законодателей против «Северного потока — 2». В результате падения российского рынка, по итогам торгов курс доллара вырос до ₽69,31.
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