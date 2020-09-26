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«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

Коэффициент начисления штрафа «Норникелю» из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске следует пересмотреть, считает глава компании Владимир Потанин. По его словам, необходимо справедливо уточнить объём разлитого топлива.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
News.ruвчера в 10:50
Подробнее о событии
РБК

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске

РБКвчера в 12:00
Вести.Ru

Владимир Потанин: забота об экологии все больше выходит на первый план

Вести.Ruвчера в 16:11
Коммерсантъ

Потанин назвал несправедливым размер штрафа «Норникелю» за ЧП под Норильском

Коммерсантъвчера в 14:56
Эхо Москвы

Потанин потребовал пересмотреть коэффициент начисления штрафа для компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Эхо Москвы23:11
Известия

Потанин рассказал о причинах аварии на ТЭЦ в Норильске

Известиявчера в 10:54
RT на русском

«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

RT на русскомвчера в 11:40
ТАСС

«Норникель» потратил 11,5 млрд рублей на устранение последствий аварии в Норильске

ТАССвчера в 11:25

«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА
REGNUM01:42

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".
РИА Новости01:00
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Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26

Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом Министр также сообщил о предварительных выводах специалистов, которые считают, что один из датчиков левого двигателя самолёта отказал.
Национальная служба новостейвчера в 04:48
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Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC

В этом месяце вероятность наложения санкций на китайского контрактного производителя SMIC обсуждалась неоднократно, но теперь о введении соответствующих экспортных ограничений со стороны США можно говорить официально.
3DNews00:13

Владимир Путин посетил военные учения «Кавказ-2020»

В рамках учений российские военные отработали вместе с контингентом из Мьянмы, Армении, Белоруссии, Пакистана и Китая действия, направленные на отражение атаки условного противника, переход в наступление, а также нанесение огневого поражения.
Южный Федеральный25 сентября в 13:27
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Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25

Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет, в том числе, из-за протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию, сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
РБК17:47
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