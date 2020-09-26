Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".