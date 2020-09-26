«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске
Коэффициент начисления штрафа «Норникелю» из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске следует пересмотреть, считает глава компании Владимир Потанин. По его словам, необходимо справедливо уточнить объём разлитого топлива.В источнике
С чего всё началось
Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» также пообещал
, что компания проверит более 600 своих объектов, часть из которых уже выведена из эксплуатации.
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Коммерсантъвчера в 14:56