с чего всё началось

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье. По ее данным, разгерметизация продолжалась около 15 минут.

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

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