Происшествия
Интерфакс«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье. По ее данным, разгерметизация продолжалась около 15 минут.
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«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошёл разлив около 44,5 тонны топлива», — говорится в сообщении пресс-службы.RT на русском07:31
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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
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Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
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В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
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