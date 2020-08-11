«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии
«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
компании по международным стандартам.
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Коммерсантъвчера в 13:20