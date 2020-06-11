Экономика

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Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
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Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс04:05

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Крупнейший акционер компании «Норникель» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов на этот год

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Акции «Норникеля» обвалились после предложения Потанина по дивидендам

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Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс04:05

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году

Rambler News Service04:24

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РБК04:16

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Коммерсантъ04:47
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