Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

с чего всё началось

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 43

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 1

Политика В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 390

Экономика Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 431

Футбол Агент: Балотелли лучше завершить карьеру Агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему «Брешии» Марио Балотелли стоит завершить карьеру.

Общество Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц. 17

Транспорт Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток. 9

Здоровье Число случаев коронавируса в Амурской области приближается к 800 9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 16 - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Благовещенском, Магдагачинском и Мазановском районах, по одному - в Тынде, Шимановске и Серышевском районах. 76