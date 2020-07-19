Экономика
Ведомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось
В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).Ведомостивчера в 17:14
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«Дочка» «Норникеля» попросила Минэнерго отказаться от лицензирования Ушаковского месторождения
Rambler News Service06:05
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Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Общество
Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО
Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Кино
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Политика
Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина
Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
REGNUM 06:08
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Общество
Федосеева-Шукшина подала иск против Алибасова
Pravda.Ru 05:55
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия
ToDay News Ufa 06:27
Политика
Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
Культура
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru 18 июля в 07:19
Политика
В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Футбол
Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов
По словам Федуна, клуб «огребёт» в Лиге чемпионов.
News.ru 05:06
Политика
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
Экономика
Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ
Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 03:29
Политика
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Транспорт
Аэропорт «Пулково» полностью возобновил внутрироссийский трафик
Внутрироссийский пассажиропоток аэропорта «Пулково» восстановлен на 100%.
Transport-news.ru 05:45
Происшествия
СМИ сообщили о нападении на следователя с кислотой в Саратове
В Саратове на следователя отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области напали с кислотой, сообщает ИА «Взгляд-инфо», ссылаясь на свои источники.
Росбалт 06:25
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой
Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Актриса отдыхает с семьей в Псковской области и выкладывает фотографии с дочерью и сестрой.
Экспресс газета 06:26
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10.
Piter.tv 01:24