Экономика

ВедомостиВедомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Ведомостивчера в 17:14

Подробнее о событии

«Дочка» «Норникеля» попросила Минэнерго отказаться от лицензирования Ушаковского месторождения

Rambler News Service06:05

«Норникель» претендует на Ушаковское месторождение на Таймыре

ПРАЙМ02:03

«Норникель» заинтересовался покупкой Ушаковского месторождения

ГЛАС.RU04:13

СМИ: «Норникель» заинтересовался газовым месторождением на Таймыре

Накануне.Ru04:12

«Норникель» стал претендентом на интересующий «Роснефть» газовый участок

РБК03:44

Структура «Норникеля» вступила в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Интерфакс04:27

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Ведомостивчера в 17:14
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Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
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Общество

Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО

Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
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Шоу-бизнес

Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Кино

Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Политика

Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина

Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
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Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

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Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Здоровье

В Челябинске от коронавируса скончалась завотделением детской хирургии

МедиаЗавод 04:24
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Общество

Федосеева-Шукшина подала иск против Алибасова

Pravda.Ru 05:55
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

По информации, у пары родился второй сын.
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Культура

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Политика

Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии

В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
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Культура

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News.ru 18 июля в 07:19
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Политика

В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Футбол

Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов

По словам Федуна, клуб «огребёт» в Лиге чемпионов.
News.ru 05:06
Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
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Экономика

Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ

Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 03:29
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Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

РИА Новости вчера в 18:08
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Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
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Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
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Аэропорт «Пулково» полностью возобновил внутрироссийский трафик

Внутрироссийский пассажиропоток аэропорта «Пулково» восстановлен на 100%.
Transport-news.ru 05:45
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на следователя с кислотой в Саратове

В Саратове на следователя отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области напали с кислотой, сообщает ИА «Взгляд-инфо», ссылаясь на свои источники.
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой

Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Актриса отдыхает с семьей в Псковской области и выкладывает фотографии с дочерью и сестрой.
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Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10.
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Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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