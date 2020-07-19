В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).

с чего всё началось

Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 576

Кино Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов «На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 273

Политика В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 50

Политика В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 14

Происшествия Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины. 4

Шоу-бизнес Тата Бондарчук показала своего бойфренда В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой. 4

Происшествия СМИ сообщили о нападении на следователя с кислотой в Саратове В Саратове на следователя отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области напали с кислотой, сообщает ИА «Взгляд-инфо», ссылаясь на свои источники.