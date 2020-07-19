Экономика

ВедомостиВедомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Ведомостивчера в 17:14

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«Норникель» попросил Минэнерго не лицензировать Ушаковское месторождение

Lenta.ru07:21

Структура «Норникеля» вступила в борьбу за газовые месторождения Таймыра

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РБК03:44

СМИ: «Норникель» заинтересовался газовым месторождением на Таймыре

Накануне.Ru04:12

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ГЛАС.RU04:13

«Норникель» претендует на Ушаковское месторождение на Таймыре

ПРАЙМ02:03

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Ведомостивчера в 17:14
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Генеральный директор петербургского завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что предприятие преступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которым будет под силу нести гиперзвуковое оружие.
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