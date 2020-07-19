Экономика
Ведомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось
В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).Ведомостивчера в 17:14
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«Дочка» «Норникеля» попросила Минэнерго отказаться от лицензирования Ушаковского месторождения
Rambler News Service06:05
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Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 06:17
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском 18 июля в 21:08
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:58
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Авто
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора
Новые автомобили 03:42
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Политика
Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция
Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
РБК 04:43
Футбол
Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС
Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" опубликовало заявление по итогам матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 06:22
Футбол
Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30