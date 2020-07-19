Экономика
Ведомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось
В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).Ведомостивчера в 17:14
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Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении.
ТАСС 05:05
Политика
В обновленной Конституции обнаружен задел для пенсионной реформы
В обновленной Конституции есть поправка, позволяющая запустить новую пенсионную реформу.
URA.Ru вчера в 21:54
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 18 июля в 06:27
Общество
Зафиксирован новый рекордный прирост случаев коронавируса в мире
ВОЗ сообщила, что за последние сутки в мире выявлено 259 848 новых случаев заражения.
Newvz.ru 04:51
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа
Новый молодой человек не показал своего лица на фотоснимке. Он, обнимающий Диденко, запечатлен со спины.
iReactor вчера в 21:11
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь
RuNews24.ru 04:35
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
Успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которой участвовали добровольцы из числа военных.
ЮГ Times 01:53
Общество
Скончалась актриса Марина Макарова
Актриса Марина Макарова умерла в возрасте 45 лет. О смерти актрисы рассказали в Костромском камерном драматическом театре.
НТВ вчера в 02:56
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Игры
Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold
Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости вчера в 12:52
Общество
В России зарегистрировали 5940 новых случаев коронавируса
В Москве зарегистрировали 578 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 123.
Ведомости 04:23
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости 17 июля в 18:18
Политика
Бывший министр транспорта Польши задержан по делу о коррупции
Бывший министр транспорта Польши Славомир Новак задержан польскими правоохранительными органами по обвинению в коррупции, руководстве преступной группировкой и отмывании денег.
ТАСС 04:38
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Известия вчера в 14:23
Происшествия
На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
Политика
В Белоруссии опровергли информацию о госпитализации Лукашенко
Слухи о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеют под собой никаких оснований.
Евразия Daily 02:22