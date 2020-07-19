Энергетика
Ведомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось
В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).Ведомостивчера в 17:14
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Культура
Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога
МИР 24 вчера в 16:45
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Футбол
Геннадий Орлов: «Федун назвал „Зенит“ дутым чемпионом? А „Спартак“ — 9-й, вчера избежал разгрома»
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
Спорт-Экспресс 04:15
Общество
В Татарстане выявили 33 случая коронавируса за сутки
В Татарстане за последние сутки выявили 33 новых случая коронавируса, передает оперштаб. Общее число выявленных случаев выросло до 5248.
Менделеевские новости 04:13
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке освободительной борьбой чеченцев
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, произошедший в 2002 году, был национально-освободительной борьбой чеченского народа.
Lenta.ru 05:01
Происшествия
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
КП - Екатеринбург вчера в 00:48
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Здоровье
Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения
Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.
ФАН 03:05
Здоровье
Ученые: закрытие школ на карантин из-за коронавируса не имеет смысла
Специалисты Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции провели совместное исследование, в результате которого выяснили, что закрытие начальных школ и детских садов на карантин не имеет смысла.
Капитал страны 04:36
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Автоспорт
Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено
Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».
RT на русском 18 июля в 13:56
Шоу-бизнес
Девятилетняя дочь Богомолова показала фото обнаженной матери
В подписи к посту бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что фотография была сделана ее девятилетней наследницей.
VSE42.RU 04:02
Здоровье
Корректировка двух сахалинских законов должна улучшить жизнь инвалидов
Министр соцзащиты Сахалинской области Елена Касьянова рассказала об изменениях, которые предлагается внести в региональный закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" и статью 12 закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области".
Сахалин.Инфо 04:13
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05