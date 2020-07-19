Энергетика

ВедомостиВедомости«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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с чего всё началось

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).
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СМИ: «Норникель» заинтересовался газовым месторождением на Таймыре

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