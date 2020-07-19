В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).

с чего всё началось

Существует риск, что к 2038 году в Норильске на этом фоне возникнет дефицит газа, считает эксперт. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения.

«Норникель» поборется с «Роснефтью» за газовые месторождения Таймыра

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