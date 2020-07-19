Экономика
Компания«Норникель» поборется с «Роснефтью» за газовые месторождения Таймыра
Существует риск, что к 2038 году в Норильске на этом фоне возникнет дефицит газа, считает эксперт. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения.
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с чего всё началось
В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).Ведомостивчера в 17:14
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Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 Минобороны завершены
Напомним, с момента проведения вакцинации все добровольцы находились на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Путешествия
Российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Белоруссию
После открытие границ с Белоруссией российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Минск.
Discover24 07:43
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
Ведомости 01:21
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
Футбол
Источник: «Химки» не будут выступать в РПЛ, их место займут «Крылья Советов»
По информации источника, место «Химок» в РПЛ займут «Крылья Советов», находящиеся на 15-й строчке в элитном дивизионе страны.
RT на русском 12:44
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера
Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Футбол
«Твиттер» спонсора РПЛ — болельщику: не нравится — смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — гласил пост от аккаунта «Тинькофф» в комментариях.
Чемпионат 12:07
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Футбол
Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство
Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском 12:56
Армия и оружие
Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем
Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com 08:35
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Технологии
В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет
Cyber.sports.ru 02:20
Политика
В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство чужих кораблей
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.
РИА Новости 10:48
Игры
Трейлер Shin Megami Tensei V. Игра выйдет на Switch в 2021 году
Студия Atlus представила трейлер Shin Megami Tensei V на презентации Nintendo Direct Mini. Релиз игры на Switch запланирован на 2021 год.
Cyber.sports.ru 10:21
Культура
Российская киноиндустрия собирается вернуть зрителей в кинотеатры
Кампанию проведут крупные дистрибуторы, популярные продюсеры, телеканалы и сотрудники кинотеатров.
Evo-rus.com 10:53