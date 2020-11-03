Совет директоров «Норникеля» рекомендует выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года из расчета 623,35 руб. ($7,74) на обыкновенную акцию, сообщается на сайте компании. Общий размер денежных средств может составить 98,64 млрд руб. ($1,2 млрд).

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