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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Норникель» выплатит за девять месяцев $1,2 млрд дивидендов

АК&М
ПРАЙМ
Коммерсантъ
РБК
Совет директоров «Норникеля» рекомендует выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года из расчета 623,35 руб. ($7,74) на обыкновенную акцию, сообщается на сайте компании. Общий размер денежных средств может составить 98,64 млрд руб. ($1,2 млрд).В источнике
С чего всё началось
«Норникель» может выплатить за девять месяцев 2020 года $1,2 млрд (623,35 руб. на акцию) промежуточных дивидендов, такую рекомендацию
 совет директоров дал акционерам 3 ноября.
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