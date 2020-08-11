Росприроднадзор оценил ущерб от разлившегося авиакеросина на Таймыре
По факту инцидента следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Изначально сообщалось, что разлилось 44,5 тонны керосина. По данным Росприроднадзора, в окружающую среду попало 34,5 тонны топлива.В источнике
С чего всё началось
В пресс-релизе «Норникеля» от 11 августа, посвященном финансовым результатам за первое полугодие 2020 года, также говорится
, что в рамках созданной по следам аварии рабочей группы компания надеется на возможность внесудебного урегулирования вопросов с Росприроднадзором в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации.
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