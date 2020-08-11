Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.