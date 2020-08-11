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Интерфакс
Интерфакс

Росприроднадзор оценил ущерб от разлившегося авиакеросина на Таймыре

По факту инцидента следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Изначально сообщалось, что разлилось 44,5 тонны керосина. По данным Росприроднадзора, в окружающую среду попало 34,5 тонны топлива.В источнике
С чего всё началось
В пресс-релизе «Норникеля» от 11 августа, посвященном финансовым результатам за первое полугодие 2020 года, также говорится
, что в рамках созданной по следам аварии рабочей группы компания надеется на возможность внесудебного урегулирования вопросов с Росприроднадзором в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации.
РБК09:51
Подробнее о событии
Интерфакс

Росприроднадзор оценил ущерб от разлившегося авиакеросина на Таймыре

Интерфакс12:37
Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

Коммерсантъ13:20
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБК09:51
ПРАЙМ

«Норникель» ожидает итоги независимой экспертизы по аварии в Норильске к ноябрю

ПРАЙМ12:01
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАСС10:39
Ведомости

«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Ведомости11:12
Росбалт

У «Норникеля» рухнула полугодовая прибыль

Росбалт08:45

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации.
News.ru12:12
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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