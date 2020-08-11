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РБК
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
 компании по международным стандартам.
Вести.Ruвчера в 09:25
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РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБКвчера в 09:51
Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

Коммерсантъвчера в 13:20
Ведомости

«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Ведомостивчера в 11:12
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАССвчера в 10:39
ПРАЙМ

«Норникель»: улучшение прогноза по денежному потоку за счет сокращения инвестпрограммы

ПРАЙМ03:55
Вести.Ru

«Норникель» приготовил прибыль для покрытия ущерба экологии

Вести.Ruвчера в 09:25
Росбалт

У «Норникеля» рухнула полугодовая прибыль

Росбалтвчера в 08:45

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31 канал Челябинскавчера в 02:34
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