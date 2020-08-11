«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБК 5

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.