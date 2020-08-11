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РБК
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
 компании по международным стандартам.
Вести.Ruвчера в 09:25
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Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

Коммерсантъвчера в 13:20
Вести.Ru

«Норникель» приготовил прибыль для покрытия ущерба экологии

Вести.Ruвчера в 09:25
ПРАЙМ

«Норникель» ожидает итоги независимой экспертизы по аварии в Норильске к ноябрю

ПРАЙМвчера в 12:01
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАССвчера в 10:39
Ведомости

«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Ведомостивчера в 11:12
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБКвчера в 09:51
Росбалт

У «Норникеля» рухнула полугодовая прибыль

Росбалтвчера в 08:45

В Госдуме поддержали идею открыть в Иркутске Суворовское училище

Комитет по обороне Госдумы РФ поддержал инициативу врио губернатора Иркутской области по созданию в Приангарье Суворовского училища, сказал 11 августа 2020 года во время рабочего визита в регион председатель думского комитета Владимир Шаманов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск)21:56
16

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

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Известия23:53
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Запись последнего концерта Виктора Цоя в «Лужниках» отреставрируют

В субботу, 15 августа, Первый канал покажет отреставрированную запись последнего концерта лидера группы «Кино» Виктора Цоя на столичном стадионе «Лужники», об этом рассказали в пресс-службе канала.
Петербургский дневник00:35
17

«Ъ»: Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу

Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
ТАСС00:05