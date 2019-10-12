Футбол
MetaratingsНорвегия — Испания 0:1 (2-й тайм)
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
|30′
|35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
|42′
|47′
Сауль Ньигес
|61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
|63′
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
5
Ховланд
3
Айер
2
Алеэсами
9
Сёрлот
15
Берге
19
Хенриксен
18
Сельнэс
20
Эдегор
7
Кинг
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Альбиоль
15
Рамос
14
Бернат
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
19
Родриго
21
Ойарсабаль
6
Себальос
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе команды на матч против Норвегии в рамках квалификации на Евро-20202. Для него эта игра стала 168-й в составе «красной фурии».
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