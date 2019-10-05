Футбол

Газета.RuГазета.RuРамос прокомментировал упущенную победу над Норвегией

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поделился мыслями после ничьей с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча прошла в Осло и завершилась со счетом 1:1.
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