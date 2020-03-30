Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНорвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Lenta.ru07:12

Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне

Московский Комсомолец07:54

Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

Взгляд.ру08:30

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Российская газета09:55

Норвегия готовит неожиданный шаг в «нефтяной войне»

Рамблер08:25

Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее

Национальная служба новостей09:27

Норвегия наносит мощный удар по мировому рынку нефти

REGNUM11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:14, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
РБК 11:07
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

Наказание для нарушителей карантина ужесточают в России

Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 03:39
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 05:34
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор вчера в 14:14
Театры

Спекталь ТЮЗа «Вино из одуванчиков» сегодня можно увидеть онлайн

Спектакль интересен не только молодежи, но и старшему поколению – поэтому театр рекомендует постановку к семейному просмотру.
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 04:48
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Армия и оружие

Четыре самолета-шпиона замечены у границ России

Вести.Ru 27 марта в 11:04
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Общество

В список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

В больнице в Коммунарке скончались двое пациентов с коронавирусом

Двое пожилых пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались в понедельник в больнице в Коммунарке. Причину смерти устанавливают врачи.
Московский Комсомолец 10:27
Общество

В Вологодской области ввели режим всеобщей самоизоляции

Глава региона Олег Кувшинников подчеркнул, что режим самоизоляции позволит снизить скорость распространения инфекции и своевременно оказать заболевшим медицинскую помощь в полном объеме.
Вологда.рф 10:53
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Общество

В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.
Lenta.ru 08:28
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное