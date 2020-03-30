Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Общество Наказание для нарушителей карантина ужесточают в России Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Общество В Ленинградской области ограничили передвижение граждан Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.

Общество Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Общество В Вологодской области ввели режим всеобщей самоизоляции Глава региона Олег Кувшинников подчеркнул, что режим самоизоляции позволит снизить скорость распространения инфекции и своевременно оказать заболевшим медицинскую помощь в полном объеме.

Общество Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.

Общество В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.