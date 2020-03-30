Энергетика
Российская газетаНорвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
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Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Общество
Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие
Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
Общество
В список товаров первой необходимости внесены коррективы
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе
Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Происшествия
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Общество
Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции
Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России
Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.
Культура
Британские кинематографисты представили Путина шпионом
Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Общество
Мурино закрывают на въезд и выезд
Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Интернет
В Telegram добавили папки для чатов и каналов
Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Происшествия
План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Экономика
ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
Экономика
Неделя торгов на Уолл-стрит началась с роста
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе индексы Уолл-стрит показали рекордное падение 23 марта и затем рекордный рост — за три дня после «черного понедельника» Dow Jones вырос на 21%, что стало самым сильным показателем с 1931 года.
Здоровье
Оперштаб: патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии усилят
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 003 человека.
Хоккей
Игрок «Ак Барса» Тихонов эвакуировался с семьей в США
Нападающий "Ак Барса" Виктор Тихонов эвакуировался вместе с семьей в США.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Футбол
Словацкая «Жилина» объявила о своей ликвидации с 1 апреля
Семикратный чемпион Словакии «Жилина» 1 апреля начнет процесс ликвидации из-за нехватки средств, сообщает пресс-служба клуба.
Общество
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Космос
Илона Маска попросили вернуть на Землю «Аполлон-10»
Британский астроном Ник Хоус (Nick Howes) полагает, что компания SpaceX Илона Маска обладает достаточно продвинутыми технологиями, которые уже сейчас позволили бы справиться с исторической миссией, а именно с тем, чтобы вернуть на Землю космическую реликвию - Snoopy.