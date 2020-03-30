Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.

Экономика В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Общество Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Общество Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.

Общество Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.

Культура Британские кинематографисты представили Путина шпионом Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.

Общество Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Происшествия План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.

Экономика Неделя торгов на Уолл-стрит началась с роста Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе индексы Уолл-стрит показали рекордное падение 23 марта и затем рекордный рост — за три дня после «черного понедельника» Dow Jones вырос на 21%, что стало самым сильным показателем с 1931 года.

Здоровье Оперштаб: патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии усилят Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 003 человека.