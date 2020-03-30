Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНорвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
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Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

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Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне

Московский Комсомолец07:54

Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

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Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Газета.Ru12:20

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Российская газета09:55

Норвегия готовит неожиданный шаг в «нефтяной войне»

Рамблер08:25

Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее

Национальная служба новостей09:27
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Комментарии

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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
Общество

В список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости.
Газета.Ru 01:36
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 12:20
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.
РБК 11:07
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России

Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.
REGNUM 09:08
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру вчера в 07:19
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Интернет

В Telegram добавили папки для чатов и каналов

Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Дождь 08:26
Происшествия

План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
78.ru 12:18
Экономика

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 11:50
Экономика

Неделя торгов на Уолл-стрит началась с роста

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе индексы Уолл-стрит показали рекордное падение 23 марта и затем рекордный рост — за три дня после «черного понедельника» Dow Jones вырос на 21%, что стало самым сильным показателем с 1931 года.
REGNUM 12:29
Здоровье

Оперштаб: патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии усилят

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 003 человека.
ПензаИнформ 10:45
Хоккей

Игрок «Ак Барса» Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий "Ак Барса" Виктор Тихонов эвакуировался вместе с семьей в США.
Реальное время 12:07
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Футбол

Словацкая «Жилина» объявила о своей ликвидации с 1 апреля

Семикратный чемпион Словакии «Жилина» 1 апреля начнет процесс ликвидации из-за нехватки средств, сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 11:57
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Космос

Илона Маска попросили вернуть на Землю «Аполлон-10»

Британский астроном Ник Хоус (Nick Howes) полагает, что компания SpaceX Илона Маска обладает достаточно продвинутыми технологиями, которые уже сейчас позволили бы справиться с исторической миссией, а именно с тем, чтобы вернуть на Землю космическую реликвию - Snoopy.
Комсомольская правда 11:40
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