Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Норвегия может усугубить последствия так называемой "нефтяной войны": страна увеличит добычу на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Благодаря низкой себестоимости проект будет рентабельным даже при ценах на нефть в $20 за баррель.
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Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

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Пока вы не уснули: в России резко возросло число больных коронавирусом

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Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне

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Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее

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Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

Взгляд.ру08:30

Норвегия наносит мощный удар по мировому рынку нефти

REGNUM11:09
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Комментарии

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Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
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В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
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Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
РИА Новости вчера в 07:13
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Глава «Склифа»: если карантин будет соблюдать большинство, он не понадобится на месяцы

Директор института Сергей Петриков рассказал ТАСС, как работают врачи и как лечатся пациенты.
ТАСС 09:10
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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Известия 11:58
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции

«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Ньюс-НН 13:50
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Экономика

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка.
Газета.Ru вчера в 09:38
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Общество

В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов

Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Парламентская газета 12:21
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
FlashNord 09:13
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Общество

Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:24
Экономика

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
РБК 11:56
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS 11:57
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Lenta.ru 12:59
Происшествия

В Петербурге скончался ещё один пациент с коронавирусом

В понедельник, 30 марта, стало известно об ещё одном смертельном случае коронавируса. В Петербурге скончался 55-летний мужчина.
Neva.Today 15:14
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
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Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Технологии

Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина

Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
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Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
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