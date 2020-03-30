Энергетика
Газета.RuBloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»
Норвегия может усугубить последствия так называемой "нефтяной войны": страна увеличит добычу на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Благодаря низкой себестоимости проект будет рентабельным даже при ценах на нефть в $20 за баррель.
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Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
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В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Армия и оружие
Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
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Глава «Склифа»: если карантин будет соблюдать большинство, он не понадобится на месяцы
Директор института Сергей Петриков рассказал ТАСС, как работают врачи и как лечатся пациенты.
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В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор
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Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Нижегородская область ввела режим полной самоизоляции
«Даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим», — сказал Никитин.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Экономика
Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка.
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Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Политика
Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Общество
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса
Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
Здоровье
Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
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Общество
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян
В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Происшествия
В Петербурге скончался ещё один пациент с коронавирусом
В понедельник, 30 марта, стало известно об ещё одном смертельном случае коронавируса. В Петербурге скончался 55-летний мужчина.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Технологии
Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина
Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.