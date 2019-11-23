Политика
REGNUMНорвегия и Турция заинтересовались самолетами SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. О переговорах с Норвегией по вопросу поставок SSJ-100 сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
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Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48
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Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
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Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
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Политика
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России».
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Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
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Общество
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Ольга Бузова снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора
Несмотря на холодный питерский ноябрь, 33-летняя Бузова, прожившая большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, решила сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора, но сделать это почему-то предпочла в нижнем белье — топе и трусах.
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Армия и оружие
ВСУ за неделю шесть раз обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Экономика
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Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Общество
Зеленский с супругой возложили колоски к памятнику жертвам голодомора
Президентская чета возложила к памятнику в Киеве букеты с колосками, сообщила пресс-служба офиса главы государства в субботу, 23 ноября 23 ноября на Украине чтят память жертв голода 1932-1933 годов, который официальный Киев считает "геноцидом украинского народа", хотя голод тогда охватил целый ряд регионов СССР.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Общество
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Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.