Политика

REGNUMREGNUMНорвегия и Турция заинтересовались самолетами SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. О переговорах с Норвегией по вопросу поставок SSJ-100 сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
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Денис Мантуров
Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48

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