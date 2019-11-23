Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.

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Политика Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

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Происшествия В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).

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