Энергетика
ТАССНорвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup. Ранее такого показателя планировалось достигнуть к середине лета, говорится в сообщении компании.
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Весенний призыв в России начнется 1 апреля
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Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
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Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
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В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции
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Общество
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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.