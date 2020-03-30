Энергетика

ТАССТАССНорвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup. Ранее такого показателя планировалось достигнуть к середине лета, говорится в сообщении компании.
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Норвегия намерена нарастить добычу нефти

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Норвегия намерена увеличить добычу нефти

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Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

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Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области.
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
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Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

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За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
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Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

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Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
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Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
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Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
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Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе

Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ.
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Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
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Минздрав прокомментировал ситуацию со скорой в Кизильском районе

Минздрав Челябинской области прокомментировал ситуацию со скорой помощью в Кизильском районе, где у фельдшера анализ на коронавирус дал условно положительный результат.
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Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

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В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
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Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
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Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
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В Петербурге ввели режим самоизоляции для граждан

Жителей Петербурга обязали не покидать свои дома за исключением ряда случаев.
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Общество

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Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
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В Кировской области ввели режим самоизоляции

В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
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«Утром я уже рыдала от бессилия»: медсестра рассказала о первой смене в больнице во время пандемии

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В Ялте пьяные напали на полицейских за призыв сидеть дома

В Ялте решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении четырех местных жителей, которые вступили в перепалку с полицейскими за призыв оставаться дома и нанесли телесные повреждения одному из них.
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В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
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Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса

Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
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В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
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Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
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