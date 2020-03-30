Энергетика

ТАССТАССНорвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup. Ранее такого показателя планировалось достигнуть к середине лета, говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Комментировать413

Подробнее о событии

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Газета.Ru12:20

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС20:42

СМИ: Норвегия решила увеличить переизбыток нефти на мировом рынке

РИА Новости18:06

Норвегия намерена нарастить добычу нефти

Московский Комсомолец21:45

Пока вы не уснули: в России резко возросло число больных коронавирусом

Рамблер12:34

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Российская газета09:55

Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

Взгляд.ру08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:57, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru 20:56
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Футбол

Камавинга хочет перейти в «Реал»

Согласно информации Marca, 17-летний француз желает перейти в Реал.
Советский спорт 16:49
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС 20:56
Общество

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:47
Общество

Сергей Цивилев поручил проверить работу предприятий питания

Речь идет о жизни и здоровье наших людей, - заявил Сергей Цивилев Продуктовые магазины должны работать в прежнем режиме.
Комсомольская правда - Кемерово 21:33
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Шоу-бизнес

Анита Цой переживает за Льва Лещенко

ГлобалМСК.ру вчера в 17:05
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Общество

Губернатор НСО поручил прокуратуре следить за нерабочей неделей

Жители Новосибирской области могут помочь трудовой инспекции и прокуратуре: в регионе начала работать горячая линия министерства труда и социального развития НСО по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели.
Московский Комсомолец 05:52
Общество

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
RT на русском 16:35
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 14:13
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Общество

В РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице

По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
Сельцовский вестник 13:26
Здоровье

В РАН прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
RT на русском 12:46
Футбол

Чемпионат Англии могут доиграть в изолированных лагерях

Английская премьер-лига (АПЛ) может возобновить сезон летом в изолированных лагерях, сообщает The Independent.
Газета.Ru 11:59
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета 12:56
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Транспорт

«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за ограничений по коронавирусу

«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за ограничений по количеству пассажиров, прилетающих из-за границы в аэропорт «Шереметьево».
ФАН 20:23
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное