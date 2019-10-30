с чего всё началось

Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой.

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

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