Политика

Газета.RuГазета.RuНорвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщает порталу High North News. Отмечается, что диппредставительство отрицательно отреагировало на такую инициативу.
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с чего всё началось
Осло отказался от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по архипелагу Шпицберген, заявил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает
 портал High North News.
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