с чего всё началось

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщает порталу High North News. Отмечается, что диппредставительство отрицательно отреагировало на такую инициативу.

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

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