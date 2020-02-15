Политика
Газета.RuНорвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщает порталу High North News. Отмечается, что диппредставительство отрицательно отреагировало на такую инициативу.
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В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
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Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17
Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
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На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути
На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
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«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
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В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Армия и оружие
Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа
"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.
Политика
Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе
Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
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В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии
Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
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Врач назвал храп признаком опасной болезни
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США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
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Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
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Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Кино
Фильм «Лед 2» установил рекорд по предпродажам
По информации издания iReactor со ссылкой на Kinometro, мелодрама установила рекорд по предпродажам на территории России.
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
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Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
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Садулаев выиграл чемпионат Европы в четвертый раз
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Футбол
Конте: «Индзаги проделал отличную работу в „Лацио“»
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.