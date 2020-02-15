с чего всё началось

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщает порталу High North News. Отмечается, что диппредставительство отрицательно отреагировало на такую инициативу.

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Происшествия Мальчик, родителей которого расстреляли в Калининграде, передан родным Раненного рядом с рынком в Калининграде 13-летнего подростка выписали из больницы и передали родным, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.

Футбол Федун поддержал реформу Кубка России Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.

Политика Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

Космос США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.