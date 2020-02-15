Политика
Газета.RuНорвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщает порталу High North News. Отмечается, что диппредставительство отрицательно отреагировало на такую инициативу.
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Остров преткновения. Почему Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену?
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 05:55
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Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Происшествия
Мальчик, родителей которого расстреляли в Калининграде, передан родным
Раненного рядом с рынком в Калининграде 13-летнего подростка выписали из больницы и передали родным, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
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Захарова раскритиковала деятельность Собчак
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ДТП в Тамбовской области, пять человек погибли
В пятницу утром, 14 февраля, произошло столкновение грузовой "Газели" и фуры на трассе в Тамбовской области.
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В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске
По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.
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Федун поддержал реформу Кубка России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
Политика
Макрон о санкциях против России: «Ничего не изменили»
Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили.
Футбол
Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Урала» и «Факела»
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Кино
В сети появились видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты»
Новые серии сериала "Сваты" снимаются в Белоруссии. На официальной странице "Сватов-7" появились первые видео и новости о "Сватах-7".
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
Космос
США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus
С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Единоборства
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы
Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.
Здоровье