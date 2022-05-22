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Норвегия ответила польскому премьеру на требование делиться прибылью от продажи газа

Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на требования Польши делиться с другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Газета.Ru
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
Взгляд.ру
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметл Петерссон.
Взгляд.ру
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
Взгляд.ру14:51
Норвегия ответила на польское предложение «поделиться сверхдоходами»
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Норвегия ответила польскому премьеру на требование делиться прибылью от продажи газа
Газета.Ru14:07
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