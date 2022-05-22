Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на требования Польши делиться с другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметл Петерссон.
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