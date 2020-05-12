Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНорвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Нефтяной конкурент России потратит рекордную сумму на борьбу с кризисом

Lenta.ru11:38

Bloomberg (США): Норвегия потратит на преодоление кризиса рекордную сумму в 41 миллиард долларов из своего суверенного фонда (Bloomberg)

ИноСМИ07:26

Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Взгляд.ру01:34

Дефицит бюджета зарегистрирован в Норвегии

Телеканал 360°06:58

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Коммерсантъ08:17

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы

News.ru08 мая в 23:28

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

РБК08 мая в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
3
Общество

Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты

"Речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента", - сказал Титов.
Газета.Ru 10:34
2
Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
1K
Общество

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

ТАСС 11:11
83
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
2,1K
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
954
Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 03:20
2,9K
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала информацию об уходе от Тутберидзе

Матч ТВ 04:36
Здоровье

В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
3
Происшествия

После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ

Как сообщалось ранее, возгорание аппарата ИВЛ произошло утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.
РИА Новости Крым 10:36
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
277
Гаджеты

Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv 08:45
7
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
34
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
216
Политика

В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России

Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры".
ТАСС 10:23
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
318
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
11
Здоровье

В Орловской области количество заболевших удваивается раз в шесть дней

Реже всего количество заболевших удваивается во Владимирской области. Там это происходит раз в 15 дней, уточнили в ИЦК.
РИА 57 06:52
Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
7
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
114
Кино

Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

РИА Новости 04:46
82
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
23
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
137
Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
80
Политика

Заявление Климкина о возвращении Крыма назвали бредом

Озвученные экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным условия возвращения Крыма в состав Украины являются бредом.
URA.Ru 03:21
68
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
399
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
220
Общество

Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
12
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное