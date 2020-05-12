Экономика
КоммерсантъНорвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
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Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Общество
Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты
"Речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента", - сказал Титов.
Газета.Ru 10:34
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Выплаты семьям с детьми утвердило правительство
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 03:20
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Происшествия
После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ
Как сообщалось ранее, возгорание аппарата ИВЛ произошло утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.
РИА Новости Крым 10:36
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Гаджеты
Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv 08:45
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Политика
В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России
Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры".
ТАСС 10:23
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
Здоровье
В Орловской области количество заболевших удваивается раз в шесть дней
Реже всего количество заболевших удваивается во Владимирской области. Там это происходит раз в 15 дней, уточнили в ИЦК.
РИА 57 06:52
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Кино
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
РИА Новости 04:46
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Политика
Заявление Климкина о возвращении Крыма назвали бредом
Озвученные экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным условия возвращения Крыма в состав Украины являются бредом.
URA.Ru 03:21
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32