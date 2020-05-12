Экономика
КоммерсантъНорвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
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Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Газета.Ru 12:54
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Происшествия
В состоянии дефекта: причиной трагедии мог стать аппарат ИВЛ
Предварительные результаты расследования причин трагедии указывают на то, что роковой могла стать неисправность одного из аппаратов ИВЛ в реанимационном блоке.
Известия 13:22
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
РИА Новости 13:15
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Здоровье
Белозерцев записал обращение к жителям Пензенской области
Вечером 12 мая 2020 на страницах Ивана Белозерцева в Instagram и ВК появилось его обращение к жителям региона.
Пензенская правда 12:46
Политика
Януковича заочно арестовали по делу о Евромайдане
Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели людей в украинской столице во время Евромайдана в феврале 2014 года.
Lenta.ru 11:24
Общество
Москвичи смогут получить цифровой пропуск по SMS
Жители Москвы смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу с помощью SMS на номер 7377.
Известия 12:35
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой 03:40
Армия и оружие
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
РИА Новости 12:08
Общество
Смоленская область начала выход из режима «коронавирусных» ограничений
В Смоленской области обсудили вопросы поэтапного снятия ограничительных мер, прописанных в Указе губернатора «О введении режима повышенной готовности», совещание провел глава региона Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 12:30
Общество
Владимир Путин раздает новые пособия семьям с детьми. Как их получить
Ранее на пособие могли претендовать родители ребенка, если он родился в 2020 году.
66.ru вчера в 12:51
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН вчера в 21:57
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Общество
Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01