Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Политика США и Китай намерены обрушить мировую экономику Китай с каждым днем все больше исключает возможность компромиссного урегулирования разногласий и намерен перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг в США. 31

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 2,9K

Футбол В «Аэрофлоте» заявили, что расплатились по контракту с «Манчестер Юнайтед» в 2018 году Контракт авиакомпании "Аэрофлот" с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" заключен до 2022 года, но все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году.

Здоровье Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности. 4

Происшествия В Татарстане седьмой пациент скончался от коронавируса Ранее от COVID-19 скончались два жителя Набережных Челнов, два жителя Елабужского района, пациенты, проживавшие в Нижнекамске и Казани.

Единоборства Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

Общество Пескова госпитализировали с коронавирусом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. 81

Происшествия У офиса президента Украины подожгли шину Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.

Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.

Общество Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. 65

Экономика Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК). 2

Общество В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 493