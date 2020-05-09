Экономика
КоммерсантъНорвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
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Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости вчера в 03:07
Политика
США и Китай намерены обрушить мировую экономику
Китай с каждым днем все больше исключает возможность компромиссного урегулирования разногласий и намерен перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг в США.
Экономика сегодня 09:54
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Футбол
В «Аэрофлоте» заявили, что расплатились по контракту с «Манчестер Юнайтед» в 2018 году
Контракт авиакомпании "Аэрофлот" с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" заключен до 2022 года, но все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году.
ТАСС 10:22
Здоровье
Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
Происшествия
В Татарстане седьмой пациент скончался от коронавируса
Ранее от COVID-19 скончались два жителя Набережных Челнов, два жителя Елабужского района, пациенты, проживавшие в Нижнекамске и Казани.
Inkazan 08:47
Наука
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Происшествия
У офиса президента Украины подожгли шину
Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски
Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
Экономика
Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
РБК 09:31
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Коммерсантъ 08:59
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело вчера в 04:35
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Футбол
Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»
Спорт день за днем 07:38
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире по итогам апреля
Пекин, 12 мая 2020, 15:03 — REGNUM Апрельский рейтинг самых производительных флагманских смартфонов в мире опубликовали эксперты бенчмарка AnTuTu на сайте проекта.
REGNUM 08:03
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Политика
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Комсомольская правда 10 мая в 11:46
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ 06:30