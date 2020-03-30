Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНорвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Норвегия приготовилась нанести мощный удар по ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения.
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Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Lenta.ru07:12

Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне

Московский Комсомолец07:54

Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

Взгляд.ру08:30

Норвегия готовит неожиданный шаг в «нефтяной войне»

Рамблер08:25

Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее

Национальная служба новостей09:27

Не вовремя? Нефтяное месторождение Johan Sverdrup в Северном море выйдет на полку добычи в мае 2020 г

Neftegaz.ru07:35

Bloomberg: Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Мой Брянск09:26
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Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
FlashNord 09:13
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:10
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Технологии

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

От Oracle — к PostgreSQL Как стало известно CNews, Счетная палата к концу 2021 г. полностью переведет свои ключевые базы данных с СУБД Oracle на различные ее аналоги — открытую СУБД PostgreSQL и созданные на ее основе российские коммерческие версии.
CNews 08:27
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Происшествия

Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции

Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.
РИА Новости 06:12
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 12:42
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Гаджеты

Раскрыта стоимость смартфона Honor 30S

Актуальные Новости 05:44
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Рязань.Лайф 07:39
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают полевой госпиталь

Общественное телевидение России 09:20
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Следственный комитет России ввел ограничения на посещение сотрудниками рабочих мест в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Газета.Ru 08:10
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Ведомости 08:24
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Мелководное шельфовое море Атлантического океана, омывающее берега северной Европы. Расположено между Британскими островами на западе, Ютландским, Скандинавским полуостровами на востоке и континентальной Европой на юге. Омывает берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании.
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