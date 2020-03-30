Норвегия приготовилась нанести мощный удар по ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения.

Общество WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала всплеск сделок по покупке золота в США, это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, передает издание The Wall Street Journal.

Общество Радаев анонсировал усиление ограничительных мер В работе по введению ограничительных мер глава региона решил взять пример с Москвы, где власти приняли решение и запретили запрет на перемещение граждан.

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Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.

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Экономика Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.