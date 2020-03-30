Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНорвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Норвегия приготовилась нанести мощный удар по ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения.
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Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

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Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне

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Bloomberg: Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

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