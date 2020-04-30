Энергетика
Газета.RuНорвегия приняла решение о сокращении добычи нефти
Норвегия, которая является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе, приняла решение снизить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года.
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Комментарии
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:13
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
МЧС зафиксировало всплеск пожаров с введением режима самоизоляции
Денисов отметил, что руководителям подразделений в связи с ситуацией из-за коронавируса было рекомендовано разделить личный состав на две части.
Интерфакс 07:04
Политика
Татарстан подготовит план постепенного выхода из самоизоляции
Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции, введенного из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Татар-информ 05:16
Политика
Помпео рассказал о сокрывшем данные о коронавирусе Китае
Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о сокрывшем данные о коронавирусе Китае.
Piter.tv 02:53
Футбол
Чемпионат Португалии собираются возобновить в конце мая
Футбольный сезон в Португалии могут возобновить до конца мая.
Матч ТВ 02:23
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Биатлон
Ярошенко: если российскому биатлону не помогло лечение, нужна операция
Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью NEWS.ru прокомментировал расширенный состав сборной России, рассказал о возможностях подготовки к сезону в условиях пандемии, выходе из кризиса в руководстве СБР и возвращении Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен.
News.ru вчера в 14:31
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Политика
В правительстве Якутии произошли кадровые изменения
30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
В Петербурге от коронавируса лечатся более 250 врачей
По общему числу заболевших COVID-19, город на Неве находится на третьем месте после Москвы и Московской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:51
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Политика
Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Футбол
«Приеду в Москву и заставлю извиниться»: Алиев угрожает Андронову
Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев, который в настоящий момент занимается блогерством, отреагировал на историю, которую рассказал комментатор Алексей Андронов.
Евро-футбол.ру 06:06
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Политика
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Хоккей
«Сибирь» покинули пять хоккеистов
Новосибирская «Сибирь» объявила о расставании сразу с пятью хоккеистами команды.
Матч ТВ 06:06
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47