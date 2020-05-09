Экономика

BFM.ruBFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Взгляд.ру01:34

Власти Норвегии распродают резервы из-за возросшего дефицита бюджета

Экономика сегодня09 мая в 02:09

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы

News.ru08 мая в 23:28

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Российская газета09 мая в 01:18

Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Коммерсантъ08 мая в 23:48

Крупнейший в мире государственный фонд с запасом денег свыше $1 трлн дрогнул из-за обвала нефти

Царьград09 мая в 01:43

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

РБК08 мая в 20:22
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Происшествия

В Курске 22-летняя девушка погибла в ДТП

В результате аварии 22-летняя девушка — пассажир автомобиля ВАЗ скончалась на месте от полученных травм.
Курск сегодня 02:30
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Общество

Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия вчера в 09:38
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Политика

Украине следует пересмотреть договор об ассоциации с ЕС — Пристайко

В условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса, Украине следует воспользоваться ситуацией и добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Евразия Daily 00:39
Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

RT на русском вчера в 04:26
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Политика

Призывные комиссии в России могут возобновить работу с 12 мая

Еще в начале апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
Бийский рабочий вчера в 21:55
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Общество

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости вчера в 20:20
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,4K
Экономика

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ограничения на беззалоговые кредиты могут ввести и другие банки, которые столкнулись с невозможностью проверить платежеспособность заемщика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Ведомости вчера в 23:26
9
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Общество

В Карелии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 01:42
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Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Происшествия

Самолет «Почты России» сел в Красноярске из-за проблем с шасси

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска. Причиной стали проблемы с шасси, сообщили ТАСС в аэропорту.
РБК 00:26
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Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
1,8K
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,3K
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.
Известия вчера в 21:39
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Общество

Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции

Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
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Происшествия

Полицейская погоня за белой Toyota в Барнауле попала на видео

На кадрах видно, как шесть экипажей ДПС преследуют белую Toyota Carina с включенными дворниками.
Толк вчера в 22:08
1
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

Брянский губернатор рассказал о выходе области из режима ограничений

Как сообщает издание "БрянскТОDАУ", 11 мая, глава региона Александр Богомаз рассказал в эфире федерального телеканала "Россия 24" о поэтапном выходе из режима ограничений. сообщил, что регион готов к поэтапному выходу из режимов ограничений.
Заря (г. Карачев) 02:23
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Авто

В обновлённом семействе BMW M5 появится версия CS

Версия CS расположится на вершине гаммы, а её битурбодвигатель V8 4.4 будет развивать больше сил и тяги, чем у седана M5 Competition (625 л.с. и 750 Н•м). Судя по другим CS-моделям, бизнес-седан получит более собранную подвеску, перенастроенные рулевое управление и более мощные тормоза, которые по умолчанию будут углеродокерамическими с шестипоршневыми суппортами на передней оси.
Драйв вчера в 07:38
Общество

В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

ТАСС 02:21
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Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском вчера в 06:16
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

RT на русском вчера в 04:48
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