Экономика
BFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Российская газета09 мая в 01:18
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При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
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Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
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В Курске 22-летняя девушка погибла в ДТП
В результате аварии 22-летняя девушка — пассажир автомобиля ВАЗ скончалась на месте от полученных травм.
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Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Украине следует пересмотреть договор об ассоциации с ЕС — Пристайко
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Призывные комиссии в России могут возобновить работу с 12 мая
Еще в начале апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
Бийский рабочий вчера в 21:55
Общество
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
Ограничения на беззалоговые кредиты могут ввести и другие банки, которые столкнулись с невозможностью проверить платежеспособность заемщика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Ведомости вчера в 23:26
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
В Карелии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 01:42
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Происшествия
Самолет «Почты России» сел в Красноярске из-за проблем с шасси
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска. Причиной стали проблемы с шасси, сообщили ТАСС в аэропорту.
РБК 00:26
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.
Известия вчера в 21:39
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
Происшествия
Полицейская погоня за белой Toyota в Барнауле попала на видео
На кадрах видно, как шесть экипажей ДПС преследуют белую Toyota Carina с включенными дворниками.
Толк вчера в 22:08
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Брянский губернатор рассказал о выходе области из режима ограничений
Как сообщает издание "БрянскТОDАУ", 11 мая, глава региона Александр Богомаз рассказал в эфире федерального телеканала "Россия 24" о поэтапном выходе из режима ограничений. сообщил, что регион готов к поэтапному выходу из режимов ограничений.
Заря (г. Карачев) 02:23
Авто
В обновлённом семействе BMW M5 появится версия CS
Версия CS расположится на вершине гаммы, а её битурбодвигатель V8 4.4 будет развивать больше сил и тяги, чем у седана M5 Competition (625 л.с. и 750 Н•м). Судя по другим CS-моделям, бизнес-седан получит более собранную подвеску, перенастроенные рулевое управление и более мощные тормоза, которые по умолчанию будут углеродокерамическими с шестипоршневыми суппортами на передней оси.
Драйв вчера в 07:38
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском вчера в 06:16
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском вчера в 04:48