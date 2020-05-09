Экономика
BFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Российская газета09 мая в 01:18
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ
По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Происшествия
В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, разбившихся в 1942 году
Участники отряда "АвиаПоиск" обнаружили два советских дальних бомбардировщика ДБ-3, разбившихся 78 лет назад в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
РИА Новости вчера в 23:11
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Фигурное катание
Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге
RT на русском 01:08
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
Путин пообещал разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка
Для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев.
Интерфакс вчера в 09:42
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
«При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин.
Ньюс-НН 02:17
Происшествия
На юге Петербурга из-под асфальта вырвалось пламя
Сегодня, 11 мая, по сообщению ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в 18:31 в Московском районе вдоль проезжей части на Витебском проспекте из-под тротуара с хлопком вырвалось пламя.
RuNews24.ru вчера в 17:06
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Хоккей
ИИХФ может поменять местами Россию и Канаду в группах на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея (ИИХФ) поменяет местами в группах на ЧМ-2021 года сборные России и Канады.
Матч ТВ вчера в 11:04
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
В Башкирии снимают режим самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 15:32
Здоровье
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
РИА Новости вчера в 19:35
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
It`s My City вчера в 09:30
Хоккей
Павел Буре попал в символическую сборную «Ванкувера» всех времен
Российский нападающий Павел Буре попал в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" всех времен по версии телеканала TSN.
Газета.Ru 01:09
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Наука
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Хоккей
Наголову выше всех. Сборная СССР блестяще выиграла ЧМ-1975 — после этого изменили формулу
В 1975 году завершился очередной «золотой» отрезок сборной СССР — наша команда выиграла чемпионат мира в третий раз подряд, и это был последний турнир, проходивший по двухкруговой системе.
Чемпионат 10 мая в 06:45
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
Общество
Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv вчера в 11:53
Кино
Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 14:19
Общество
Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города
«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты на Ставрополье задержан
Георгиевск, Ставропольский край, 10 мая 2020, 23:42 — REGNUM В Ставропольском крае задержан подозреваемый, который мог метнуть гранату во двор частного дома, где в тот момент происходило застолье.
REGNUM 10 мая в 16:42
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru 10 мая в 03:48
Фигурное катание
Туктамышева показала пикантные фото домашней фотосессии по FaceTime
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с домашней фотосессии.
Metaratings вчера в 05:55