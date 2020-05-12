Экономика

ВедомостиВедомостиСуверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса. Для этого фонд впервые продаст активы на 382 млрд крон ($37 млрд), сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы

News.ru08 мая в 23:28

Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

Ведомости06:45

Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Взгляд.ру01:34

Крупнейший в мире государственный фонд с запасом денег свыше $1 трлн дрогнул из-за обвала нефти

Царьград09 мая в 01:43

Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Коммерсантъ08 мая в 23:48

Дефицит бюджета зарегистрирован в Норвегии

Телеканал 360°06:58

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

РБК08 мая в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия

При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди

Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:11
1,1K
Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
2K
Происшествия

Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео

Момент пуска противокорабельной ракеты армии Ирана по своему же военно-транспортному кораблю попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:13
258
Общество

Новые требования по проведению ЕГЭ назвали в Минпросвещения

Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали комплекс требований, которые необходимо будет соблюдать во время проведения ЕГЭ в этом году.
Live24 10 мая в 07:52
660
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
758
Футбол

В «Сельте» оценили состояние Смолова после возобновления тренировок

Pravda.Ru 07:27
Политика

Путин назначил нового заместителя председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
123
Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

Многие зрители сочли, что фильм оскверняет память тех, кто воевал за Родину во время Второй мировой.
StarHit.ru 05:00
16
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,3K
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
40
Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
2
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
390
Политика

Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10 мая в 16:57
2,2K
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
172
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1,9K
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
1
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,4K
Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
3
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube

Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
472
Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
102
Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Газета.Ru 05:25
2
Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру вчера в 11:34
261
Гаджеты

Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
1
Авто

Завод Hyundai в Петербурге возобновил полноценную работу

МР7.ру 07:13
Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы при попытке разобрать артиллерийский снаряд на полигоне в Юрге в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:33
10
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,2K
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
124
Общество

Саратовские бизнесмены просят открыть торговые центры

Валерий Радаев напомнил о том, что для поэтапного выхода из режима ограничений есть ряд критериев, среди которых распространение заболевания, количество свободных коек и объем тестирования населения, и все решения будут приниматься в зависимости от этих показателей.
Регион 64 05:47
13
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное