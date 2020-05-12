Экономика

BFM.ruBFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Газета.Ru05:04

Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Взгляд.ру01:34

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

РБК08 мая в 20:22

Крупнейший в мире государственный фонд с запасом денег свыше $1 трлн дрогнул из-за обвала нефти

Царьград09 мая в 01:43

Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Коммерсантъ08 мая в 23:48

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы

News.ru08 мая в 23:28

Власти Норвегии распродают резервы из-за возросшего дефицита бюджета

Экономика сегодня09 мая в 02:09
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Общество

По 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет в Бердске

В обращении к нации президент озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Свидетель (г. Бердск) 02:06
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Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
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Футбол

Диего Симеоне: «Когда в „Ливерпуле“ говорят о нашей удаче, я думаю о команде, уступавшей 0:2 и забившей трижды»

Sports.ru 05:12
Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
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Происшествия

СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске

Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Общество

Ослабление ограничений по COVID-19 пока приостановлено

Режим самоизоляции продлится в Красноярском крае до 31 мая, и пока ослабление ограничений приостановлено, сообщил губернатор Александр Усс.
ДЕЛА.ru 05:00
Происшествия

Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»

Авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов в своем Youtube-канале опубликовал видеореконструкцию крупнейшей авиакатастрофы в истории Оренбургской области — крушение борта «Саратовских авиалиний» Ан-148 «Москва-Орск» в Раменском районе Московской области.
Orenburg.media 04:04
2
Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
2
Гаджеты

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
1
Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

РИА Новости вчера в 09:58
15
Общество

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 227 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились 227 человек, общее число заболевших составило 1428 .
ТВ-Енисей 03:42
15
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
20
Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров

Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
628
Общество

Москвичам объяснили, как маска и перчатки защищают от коронавируса

Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса.
Москва 24 03:27
11
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
907
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Политика

Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая

Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Происшествия

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Анна Щербакова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она ушла из группы Этери Тутберидзе.
Российская газета 04:33
Общество

Стали известны параметры двигателя для сверхзвукового лайнера

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что инженерам удалось определить набор параметров и облик будущего двигателя для сверхзвукового гражданского лайнера.
МедиаПоток 03:45
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Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
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Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 18:45
Экономика

СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

Газета «Ведомости» была приобретена в кредит, права требования по которому находятся у банка «Роснефти».
Компания 03:24
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,2K
Общество

В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции

В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
3
Экономика

В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
1
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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