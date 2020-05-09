Экономика
BFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Национальные резервы Норвегии впервые в истории распродают из-за пандемии коронавируса
Народные новости09 мая в 02:24
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Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
Общество
Президент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий
Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Вести.Ru вчера в 10:37
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области, число летальных исходов в регионе увеличилось до 24, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:11
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Общество
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ
По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Общество
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Фигурное катание
В соцсети фигуристки Щербаковой появился пост об уходе от Тутберидзе
На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от имени спортсменки, в котором говорилось, что она покидает группу тренера Этери Тутберидзе.
РБК 04:28
Общество
Китай отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США
Пекин с 19 мая прекращает взимать дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры Вашингтона, говорится в сообщении министерства финансов Китая.
Взгляд.ру 02:25
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе Красногорска выросло до 11
Российская газета 03:51
Футбол
«ПСЖ» хочет подписать Пакета и Беннасера
Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, речь идет о полузащитнике Лукасе Пакета и защитнике Исмаэле Беннасере.
Sports.ru 04:14
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Наука
Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека
Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens вчера в 13:23
Политика
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.
Lenta.ru 10 мая в 10:08
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Здоровье
В Ростовской области выявили ещё 88 носителей коронавируса
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Ростовской области за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 88, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 11 мая.
REGNUM вчера в 04:04
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Как добавил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин, сотрудники госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуск.
РИА Новости 03:54
Общество
Контролеры начали проверять маски и перчатки у москвичей
За повторные нарушения меры будут ужесточать, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире Первого канала.
Москва 24 03:05
Общество
В России от коронавируса умерли пять журналистов
В России коронавирусом заразились 200 журналистов, пятеро умерли, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Интерфакс 04:30
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург 10 мая в 06:15
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
Политика
Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая
Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Общество
Пожертвования на инфекционный центр в Саратове составили 65 млн рублей
В "Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратове" поступило 65,2 млн рублей.
Взгляд-инфо 03:58
Политика
Трамп отказался от пересмотра торговой сделки с Китаем
11 мая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил, что пересмотра торговой сделки между США и Китаем не будет.
МонаВиста вчера в 23:41